В ПФР рассказали, как заботятся о пенсионерах

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Государство постоянно реализует программы по поддержке граждан пенсионного возраста, рассказал РИА Новости глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, комментируя данные опроса "Левада-центра", согласно которому большинство россиян считают, что именно государство должно заботится о пожилых.

"Левада-центр" к международному дню пожилых людей, 1 октября, спросил россиян о том, кто главным образом должен обеспечивать заботу о пожилых. Исследование показало, что практически две трети россиян (62%) возлагают подобную заботу на государство. Чуть больше четверти опрошенных (28%) уверены, что о старшем поколении должны заботиться близкие родственники, семья или друзья. Также из данных опроса следует, что участники исследования старше 55 лет, для которых этот вопрос уже актуален в той или иной степени, чаще возлагают надежды на государственный патронаж (67% против 50% в группе 18-24-летних), в то время как молодежь считает правильным возлагать эти обязанности на семью (38% против 24% в группе 55+).

"Государство постоянно реализует программы по поддержке людей пожилого возраста. Если говорить о Пенсионном фонде, наши выплаты – это не только страховые пенсии, обеспеченные взносами, но еще и большой блок социальных пенсий, соцвыплат, выплат по федеральным льготам, пособий", — заявил Дроздов.

Также он подчеркнул, что помимо этого Пенсионный фонд уже почти 20 лет выделяет деньги на развитие учреждений социального обслуживания по всей стране: домов-интернатов для престарелых и ветеранов, пансионатов для инвалидов, санаторно-реабилитационных и геронтологических центров, психоневрологических интернатов и т. д.

"За счет этого улучшаются условия проживания многих пожилых людей. Фонд также направляет средства на адресную поддержку неработающих пенсионеров и их обучение компьютерной грамотности. С 2000 года расходы Фонда на указанные программы составили порядка 30 миллиардов рублей", — добавил глава Фонда.