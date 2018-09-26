В Москве в ближайшие дни ожидаются резкие скачки атмосферного давления

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сильные скачки атмосферного давления могут наблюдаться в Москве в ближайшие дни, в пятницу атмосферное давление опустится сильно ниже нормы и сравняется с рекордом 1945 года, сообщается на официальном сайте столичного Метеобюро.

"Глубокий циклон будет проходить в ближайшие два дня по северу Европейской территории, резко понижая давление и в центральных областях. Так, 27 сентября в Москве давление упадет более чем на 10 единиц по сравнению с сегодняшним днем (26 сентября). А 28 сентября, когда циклон будет ближе к Москве, еще понизится до 734 миллиметров ртутного столба и сравняется с самым низким давлением для этого дня, которое отмечалось в 1945 году", — говорится в сообщении синоптиков в среду.

По данным Метеобюро, в последующие дни давление вновь пойдет резко вверх, и 30 сентября приблизится к отметке 753 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что резкие скачки атмосферного давления не лучшим образом могут сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с синдромом хронической усталости.

"Медики советуют, не переутомляться, не перегружать себя физической работой, и в то же время больше бывать на свежем воздухе, несмотря на погоду", — заметили в погодном бюро.