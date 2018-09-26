Сентябрь в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Текущий сентябрь в Москве может оказаться самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений или обновить 80-летний рекорд, сообщается на сайте столичного Метеобюро.
По данным погодного бюро, за 25 прошедших дней сентября аномалия температуры превышает климатические показатели на 4,7 градуса. Однако, по прогнозам синоптиков, в оставшиеся дни она снизится примерно на один градус, так как погода ожидается несколько прохладнее обычной.
"Таким образом, сентябрь 2018 года может разделить пальму первенства по теплу с далеким 1938 годом, хотя в этом месяце был всего 1 день с рекордом по теплу", — уточнили синоптики.