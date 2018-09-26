Власти Петербурга выбрали компанию для планировки кольцевой линии метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Институт "Стройпроект" признан победителем конкурса на право подготовки документации по планировке территории под строительство кольцевой линии метро Санкт-Петербурга от станции "Лесная-2" до станции "Большой проспект-2", сообщается на сайте госзакупок.

"Участник, с которым планируется заключить контракт — АО "Институт "Стройпроект" (победитель)", — говорится в карточке конкурса.

Отмечается, что цена предложения "Стройпроекта" составила 39,585 миллиона рублей при начальной цене в 39,985 миллиона рублей. В торгах также участвовала компания "Геокад", предложившая выполнить работы по планировке территории под строительства участка кольцевой за 39,984 миллиона рублей.

Победитель конкурса должен будет разработать документацию по проекту планировки и проекту межевания территории под строительство кольцевой линии метро от станции "Лесная-2" до станции "Большой проспект-2" до 30 сентября 2019 года. Планируется, что этот участок кольцевой линии метрополитена пройдет по Выборгскому, Петроградскому и Василеостровскому районам.

Ранее губернатор северной столицы Георгий Полтавченко сообщал, что в городе может быть построена кольцевая линия метрополитена стоимостью около 300 миллиардов рублей.

Как сообщали РИА Новости в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в феврале, первый участок кольцевой линии метро в Петербурге могут построить предположительно до 2030 года. Кольцевая линия метрополитена будет строиться поэтапно. Общая протяженность кольцевой линии петербургского метро может составить 40 километров, в среднем стоимость строительства одного километра подземки оценивается в 7,5 миллиарда рублей.