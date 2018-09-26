Сочи и японский Нагато подпишут соглашение о дружбе

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Соглашение о дружбе между российским Сочи и японским Нагато будет подписано в ходе визита в Краснодарский край японской делегации, сообщает мэрия курорта.

По данным мэрии, визит делегации Нагато пройдет с 27 сентября по 1 октября, гости осмотрят достопримечательности курорта, Горный и Прибрежный кластеры, а также посетят гонки "Формулы-1".

"Кульминацией визита станет подписание между двумя городами соглашения об установлении дружественных отношений. Предварительная договоренность об этом была достигнута еще в 2016 году после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который является уроженцем этого японского города", — говорится в сообщении.

Сочинская администрация отмечает, что в декабре прошлого года по приглашению японской стороны делегация из Сочи побывала в Нагато. Как сообщает пресс-служба мэрии, японцев интересовал потенциал Сочи в бальнеоводолечении, а сочинцев — опыт Нагато в сфере обращения с отходами: там находится один из самых современных мусороперерабатывающих заводов страны.