Свердловский губернатор презентовал заявку на ЭКСПО-2025 послам стран ЕС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал потенциал региона и заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 послам стран Евросоюза, сообщает в среду департамент информполитики главы области.
Ранее с инициативой о проведении такого мероприятия выступили власти Свердловской области. Предложение было поддержано иностранной стороной.
Посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер напомнил участникам презентации о том, что Екатеринбург наряду с японской Осакой и азербайджанским Баку борется за право проведения Всемирного ЭКСПО в 2025 году. Решение будет принято на генеральной ассамблее Международного бюро выставок уже в ноябре.
Он также отметил, что Екатеринбург "очень символично расположен между Европой и Азией", добавив, что у региона хорошие шансы на победу в гонке за ЭКСПО.
По словам Куйвашева, которые приводятся в сообщении, большинство стран Евросоюза являются сегодня торговыми партнерами Свердловской области. Свыше 30% общего внешнеторгового оборота области приходится именно на эти государства. Традиционно самые высокие показатели достигаются в сотрудничестве с Францией, Германией, Италией и Чехией.
Губернатор отметил, что регион в 2013 году принял саммит Россия – ЕС, а в числе будущих крупнейших мероприятий назвал Второй глобальный Саммит производства и индустриализации (GMIS-2019) под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Российской заявке на ЭКСПО-2025 была посвящена отдельная часть презентации. Куйвашев заверил участников мероприятия в том, что ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения.