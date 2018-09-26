Свердловский губернатор презентовал заявку на ЭКСПО-2025 послам стран ЕС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал потенциал региона и заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 послам стран Евросоюза, сообщает в среду департамент информполитики главы области.

"Губернатор Евгений Куйвашев 26 сентября представил потенциал Свердловской области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге чрезвычайным и полномочным послам государств-членов Европейского союза в Российской Федерации. Презентация прошла в Москве на площадке представительства ЕС в России", — говорится в сообщении.

Ранее с инициативой о проведении такого мероприятия выступили власти Свердловской области. Предложение было поддержано иностранной стороной.

Посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер напомнил участникам презентации о том, что Екатеринбург наряду с японской Осакой и азербайджанским Баку борется за право проведения Всемирного ЭКСПО в 2025 году. Решение будет принято на генеральной ассамблее Международного бюро выставок уже в ноябре.

"Не знаю, проходят ли аналогичные мероприятия в представительствах в Токио и Баку. Но в духе позитивного взаимодействия со страной нашего пребывания мы посчитали, что Екатеринбургу и Свердловской области необходимо дать возможность представить свою кандидатуру", — цитирует Эдерера департамент.

Он также отметил, что Екатеринбург "очень символично расположен между Европой и Азией", добавив, что у региона хорошие шансы на победу в гонке за ЭКСПО.

По словам Куйвашева, которые приводятся в сообщении, большинство стран Евросоюза являются сегодня торговыми партнерами Свердловской области. Свыше 30% общего внешнеторгового оборота области приходится именно на эти государства. Традиционно самые высокие показатели достигаются в сотрудничестве с Францией, Германией, Италией и Чехией.

Губернатор отметил, что регион в 2013 году принял саммит Россия – ЕС, а в числе будущих крупнейших мероприятий назвал Второй глобальный Саммит производства и индустриализации (GMIS-2019) под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Российской заявке на ЭКСПО-2025 была посвящена отдельная часть презентации. Куйвашев заверил участников мероприятия в том, что ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения.

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