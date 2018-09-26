МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Законопроект о создании единой государственной системы по обращению с отходами I и II класса опасности направлен в правительство РФ, сообщила пресс-служба Минприроды РФ со ссылкой на директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности министерства Андрея Колодкина.

Он выступил на круглом столе "Обеспечение безопасного обращения с опасными отходами" в рамках проходящего в Москве под эгидой госкорпорации "Росатом" пятого ежегодного форума NDExpo-2018.

"Минприроды России разработало и направило в правительство России законопроект, который позволит вести полный безусловный учет самых опасных отходов в стране, предотвратить их размещение на полигонах твердых коммунальных отходов и других, не пригодных для этого площадках", — сказал Колодкин, слова которого цитируются в сообщении.

В соответствии с законопроектом, планируется создание единой государственной системы по обращению с отходами I и II класса опасности, а также появление федерального оператора. Он будет перерабатывать отходы, обеспечивать взаимодействие с юридическими лицами, промышленными предприятиями, использующими наилучшие доступные технологии, в том числе по обращению с опасными отходами. Ранее сообщалось, что этим оператором станет госкорпорация "Росатом".

Единая система будет учитывать предприятия, образующие отходы I и II класса опасности, весь цикл обращения с ними, включая их перемещение. Информация об этом будет находиться в открытом доступе для самих предприятий, надзорных органов и граждан. Это позволит, в случае нарушений, в кратчайшие сроки передавать полную достоверную информацию о характере нарушений и масштабе ущерба, подлежащего взысканию для надзорных органов. Таким образом, будут обеспечены превентивные меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, отмечается в сообщении.