БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Учащиеся должны быть готовы все время усваивать новую информацию и переобучаться, это принципиальное изменение в системе образования, заявила журналистам замглавы министерства просвещения Ирина Потехина по итогам обхода площадок чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018.

Шестое по счету европейское первенство пройдет с 26 по 28 сентября в Hungexpo в Будапеште. В составе российской сборной 48 участников.

"Самое главное — нужно показывать детям палитру профессий, потому что ребенок выбирает сегодня вуз, выбирает СПО, на самом деле ему нужно дать возможность посмотреть все меню. Не обязательно выбирать блюдо сегодня, но меню нужно, чтобы он видел как можно раньше", — заявила Потехина.

"Может быть, он десять раз и в течение школьного времени поменяет мнение, может быть, он в течение своей рабочей жизни тоже 10 раз поменяет профессию. Он должен быть готов к этим изменениям, он должен все время поглощать новую информацию — вот это сейчас принципиальное изменение в системе образования, которое нам нужно вводить", — отметила она.