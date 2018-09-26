Минобрнауки поддержит студенческую олимпиаду "Я – профессионал"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ поддержит студенческую олимпиаду "Я – профессионал", заявил глава ведомства Михаил Котюков.

"Конечно, мы сейчас с ректорами говорим, что нам есть над чем поработать в традиционном плане в первую очередь. Мы проект точно сегодня не закрываем, наоборот сегодня открываем вторую волну, и она будет существенно масштабнее, чем первая", — сказал Котюков, отвечая на вопрос, будет ли министерство поддерживать олимпиаду "Я – профессионал".

Олимпиада "Я — профессионал" проводится по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовским университетом, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

"Я — профессионал" является частью открытой платформы "Россия — страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Всего на олимпиаду поступило почти 295 тысяч заявок из 46 стран мира.