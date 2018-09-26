В Госдуму внесли проект о добровольном выборе времени выхода на пенсию

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов совместно с однопартийцами внес в Госдуму законопроект о праве граждан самим выбирать время выхода на пенсию в пределах пяти лет, сообщила пресс-служба партии.

"Пенсионный возраст должен определяться интересами и возможностями самих граждан, а не законодательными императивами правительства. Мы предлагаем дать гражданам право выбора времени выхода на пенсию. Мы оговариваем, что пенсионный возраст остается прежним. Но по заявлению гражданина, право на страховую пенсию по старости возникает для мужчин в возрасте с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 60 лет", — цитирует Миронова пресс-служба.

Предлагается, чтобы в случае отсутствия волеизъявления, гражданин имел бы право на страховую пенсию в том же возрасте, что и сейчас — в 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

"Давайте для устранения всех противоречий дадим людям право самим выбирать пенсионный возраст в границах этих пяти лет. Посмотрим, сколько граждан воспользуются возможностью более позднего выхода на пенсию. И в зависимости от этого будем обсуждать возможные реформы", — сказал Миронов.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части установления права выбора возраста, с которого возникает право на страховую пенсию по старости".

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок. Госдума 26 сентября на пленарном заседании единогласно приняла президентские поправки и проект во втором чтении.