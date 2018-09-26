В Госдуму внесли проект о добровольном выборе времени выхода на пенсию

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов совместно с однопартийцами внес в Госдуму законопроект о праве граждан самим выбирать время выхода на пенсию в пределах пяти лет, сообщила пресс-служба партии.
Предлагается, чтобы в случае отсутствия волеизъявления, гражданин имел бы право на страховую пенсию в том же возрасте, что и сейчас — в 60 лет для мужчин и 55 для женщин.
"Давайте для устранения всех противоречий дадим людям право самим выбирать пенсионный возраст в границах этих пяти лет. Посмотрим, сколько граждан воспользуются возможностью более позднего выхода на пенсию. И в зависимости от этого будем обсуждать возможные реформы", — сказал Миронов.
Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок. Госдума 26 сентября на пленарном заседании единогласно приняла президентские поправки и проект во втором чтении.