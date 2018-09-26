Кириенко считает проблему престижности профессии педагога актуальной

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России остается актуальной проблема престижности профессии педагога, о которой говорят как о сфере услуг, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В этом смысле олимпиада, добавил он, "даёт возможность и двигаться (вперёд), и пройти стажировки — одна из важнейших вещей".
"У нас была гипотеза, что как раз самое главное — это возможности прохождения стажировок: и учебных стажировок, и особенно стажировок на предприятиях. Очень важно, что партнерами программы сегодня выступает все большее количество крупнейших российских компаний, потому что одна из ключевых проблем — это отрыв учебного процесса от производства", — сказал первый замруководителя администрации президента.