Facebook заблокировал аккаунт депутата Журавлева

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Аккаунт депутата Госдумы, председателя партии "Родина" Алексея Журавлева в Facebook заблокировали на сутки в связи с публикацией про Донбасс от 2014 года, также в связи с репостом данного сообщения заблокирована страница его представителя и партии, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Татьяна Калегина.

"FB Журавлева заблокирован на сутки из-за публикации 2014 года про Донбасс… И мой аккаунт тоже забанен, но уже на 3 дня, за перепост этой публикации. Люди прицельно работают по нам. Меня банят второй раз, и всё за перепосты шефа. А у него ранее были удалены пара таких постов. Система. Также забанена страница партии "Родина". По той же самой причине, в связи с репостом информации", — заявила РИА Новости Калегина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.