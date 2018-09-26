Игорь Крутой исполнил обещание, данное победительнице "Ты супер!"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Телеканал НТВ торжественно вручил ключи от новой двухкомнатной квартиры в Москве победительнице второго сезона конкурса "Ты супер!" Диане Анкундиновой.

Такое обещание девушке дал член жюри проекта, композитор Игорь Крутой, поздравляя конкурсантку с победой.

"Я была безгранично этому рада, но тот же момент и шокирована — это было видно по моему лицу.

"Огромное спасибо Игорю Яковлевичу и всему коллективу телеканала НТВ", — сказала победительница шоу.

Диана Анкундинова победила в финале второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. За нее проголосовали 49% зрителей. Кроме этого, видео юной вокалистки посмотрели в Сети более 50 миллионов человек.