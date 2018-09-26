RT en Español лидирует среди испаноязычных телеканалов по аудитории

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число уникальных посетителей онлайн-портала RT en Español в августе достигло рекордной отметки в 10,5 миллионов, сообщает пресс-служба телеканала.

По данным SimilarWeb, испанская версия RT в течение нескольких месяцев обгоняет по количеству читателей испаноязычные сайты всех международных новостных телеканалов, включая BBC, CNN, Euronews, France 24 и латиноамериканский канал TeleSur.

"Новый рекорд сайта RT на испанском — результат ежедневной работы всей нашей команды. Мы не только обходим международные каналы, но и на равных конкурируем с местными СМИ. Это высший показатель доверия аудитории", —сказала руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.

Отмечается, что большинство читателей сайта испанской версии RT являются пользователями из Мексики, где он входит в пятерку самых популярных новостных ресурсов, опережая многие национальные СМИ.

Наиболее резонансными темами, которые освещал телеканал, стали чемпионат мира по футболу в России, борьба крестьян против крупных горнодобывающих компаний в Мексике, проблема легализации абортов в Аргентине.

RT на испанском запустил вещание в декабре 2009 года. Это событие было отмечено номинацией на престижную британскую премию Broadcast Digital Awards в категории "Лучший запуск канала".

18 миллион человек смотрят RT каждую неделю в десяти странах региона. На YouTube RT en Español более чем с 1 миллиардом просмотров обгоняет все международные новостные телеканалы, вещающие на испанском языке.