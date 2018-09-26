Кириенко рассказал, что считает главным вызовом для системы образования

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Необходимость системы повышения квалификации и непрерывного образования — один из ключевых вызовов для современной системы образования, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он добавил, что образование становится "абсолютно непрерывным процессом".
"Мир меняется, невозможно один раз получить высшее образование и считать себя профессионалом всю оставшуюся жизнь. Это ни в какой профессии невозможно", — сказал первый замоуководителя администрации президента.