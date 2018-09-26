Кириенко рассказал, что считает главным вызовом для системы образования

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Необходимость системы повышения квалификации и непрерывного образования — один из ключевых вызовов для современной системы образования, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Запрос на систему повышения квалификации и непрерывное образование для достаточно состоявшихся, профессиональных, опытных людей — это один из ключевых вызовов для системы образования сегодня", — сказал Кириенко на открытии второго этапа олимпиады "Я — профессионал".

Он добавил, что образование становится "абсолютно непрерывным процессом".

"Мир меняется, невозможно один раз получить высшее образование и считать себя профессионалом всю оставшуюся жизнь. Это ни в какой профессии невозможно", — сказал первый замоуководителя администрации президента.