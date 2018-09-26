Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата Милявского

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мосгордума на заседании в среду досрочно прекратила полномочия депутата Александра Милявского.

Ранее спикер столичного парламента Алексей Шапошников сообщил РИА Новости, что вопрос о досрочном сложении полномочий Милявского будет рассмотрен на первом заседании осенней сессии. Он пояснил, что действующим законодательством проведение довыборов не предусмотрено, поскольку до конца срока полномочий депутатов 6-го созыва осталось менее года.

"Считать полномочия депутата Мосгордумы Александра Борисовича Милявского досрочно прекращенными с 10 сентября 2018 года", — говорится в постановлении.

Решение было принято большинством голосов.