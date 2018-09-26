Собянин: "Круг света" принесет в бюджет Москвы более 500 миллионов рублей

Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля «Круг света» на Гребном канале в Москве

Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля «Круг света» на Гребном канале в Москве

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Восьмой Московский международный фестиваль "Круг света", проходивший с 21 по 25 сентября, принесет в бюджет Москвы больше 500 миллионов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Обычно по поводу таких шоу задают вопрос — за какие деньги праздник? Город вложил 300 миллионов, инвесторы еще 700. По оценкам, в период фестиваля в 2018 году дополнительный оборот составит порядка 5,2 миллиардов рублей: расходы посетителей и дополнительно привлеченных туристов, вклад в бюджет Москвы – больше 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении, опубликованном в личном блоге Собянина.

Мэр отметил, что в этом году фестиваль посетило 4 миллиона человек. "Позади пять незабываемых вечеров. Вчера на Гребном канале пиротехническим шоу в исполнении команды из Японии завершилась эта красивая история. Но самое главное – красота и добро, которые дарит фестиваль. Мы расстались с ним, как с хорошим другом, и вновь встретимся в 2019 году", — заключил столичный градоначальник.