В России завершили формирование 81-го гуманитарного конвоя в Донбасс

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. МЧС России завершило формирование 81-й автоколонны с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей, отправка конвоя планируется 27 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр и отправятся в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — "детские продуктовые наборы и медицинское имущество".

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 23 августа.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 80 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.