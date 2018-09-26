Ростовская область начнет подготовку к XVIII Дельфийским играм в октябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен – РИА Новости. Первое заседание, на котором будет обсуждаться план подготовки к XVIII Дельфийским играм России, пройдет в Ростове-на-Дону в октябре текущего года, сообщило правительство Ростовской области.

В начале сентября национальный дельфийский совет России определил Ростовскую область местом проведения Дельфийских игр страны в 2019 году.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению игр. Его возглавили губернатор региона и директор международного дельфийского комитета Владимир Понявин.

"На первом заседании в середине октября будет обсуждаться план подготовки к проведению игр, которые пройдут в апреле будущего года в Ростовской области", — говорится в сообщении правительства.

Дельфийские игры – это уникальные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Ежегодно в них участвуют более 2,5 тысячи молодых людей из 70 регионов России. На соревнованиях представлено около 30 номинаций, среди которых фортепиано, скрипка, народные инструменты, театр, художественное чтение, пение, а также кулинарное, парикмахерское искусство и другие.

Другие новости региона читайте здесь>>