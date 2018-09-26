Россияне оценили условия отдыха в стране

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Более половины россиян считают, что условия отдыха и досуга в РФ улучшились за последние пять лет, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

По данным опроса, 51% респондентов на вопрос о том, как на их взгляд изменились условия отдыха и досуга в России за последние пять лет, отвечали, что перемены произошли в лучшую сторону, 22% считают, что изменений не произошло, 12% ответить затруднились и лишь 10% полагают, что ситуация изменилась в худшую сторону.

Предпочтительными видами отдыха россияне называют отдых на даче (35%), а также походы, рыбалку и охоту (34%). Для 31% респондентов важно, чтобы отдых был познавательным и включал в себя экскурсии, путешествия по историческим, памятным местам, при этом 31% респондентов отметили, что предпочитают отдыхать дома.

Среди россиян, которые летом предпочли отдохнуть на даче, 53% остались довольны отдыхом, 43% не довольны, еще 4% затруднились ответить. Среди респондентов, которые выбрали туристические поездки, отдыхом довольны 85%, не довольны 14%, еще 1% затруднился ответить.

Согласно данным опроса, в 2018 году на летний отдых на одного члена семьи россияне тратили 37179 рублей, тогда как предполагаемый бюджет составлял 44205 рублей. В 2016 году фактический бюджет превышал предполагаемый — 36026 против 33653 рублей. В 2014 году фактический бюджет составлял 29731 рубль, предполагаемый — 30651.

В исследовании отмечается, что в последние пять лет 46% россиян отдыхали в другом регионе России. Среди самых популярных мест респонденты называют Краснодарский край (30%), Крым (9%), Москву (5%), Санкт-Петербург (4%) и Республику Татарстан (3%).

"Каждый второй участник опроса (51%) считает, что за последние пять лет условия для отдыха и досуга в России изменились в лучшую сторону. Позитивные перемены чаще замечают отдыхавшие в разных городах России (69%) и те, кто провел отпуск на курортах Краснодарского края (64%)", — свидетельствуют результаты опроса.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 сентября 2018 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.