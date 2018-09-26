Владелец опроверг слух о нехватке еды на судне "Кузьма Минин" в Нидерландах

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Мурманское морское пароходство (ММП) опровергает информацию российского профсоюза моряков, сообщившего о том, что у экипажа судна "Кузьма Минин" в голландском порту заканчиваются продукты, заявляет о том, что на борту имеется провизия в достаточном количестве и считает, что профсоюз распространяет "провокационную информацию, необоснованно порочащую деловую репутацию компании".

Судно "Кузьма Минин" находится у причала порта Тернезен (Нидерланды). Ранее российский профсоюз моряков со ссылкой на инспектора международной федерации транспортников сообщил о том, что на судне "Кузьма Минин" мурманского пароходства заканчиваются продукты – инспектор сам осмотрел кладовые на борту судна и пришел к такому выводу. Профсоюз также сообщил, что голландский клуб моряков на странице в социальной сети начал сбор средств в поддержку российских моряков.

"На борту судна имеется пресная вода и необходимая провизия, топливо в объеме достаточно для работы судна во время стоянки. В соответствии с заявками членов экипажа 26 сентября ожидается поставка дополнительных продуктов питания", — говорится в сообщении пароходства.

В компании отмечают, что капитан теплоход "Кузьма Минин" отказался от помощи членов Международной федерации транспортных рабочих. "(Он) сообщил, что моряки судна ни в чем не нуждаются, заявки на снабжение выполняются в соответствии с существующим порядком, членам экипажа своевременно выплачивается заработная плата. Тем не менее, Российский профсоюз моряков в очередной раз разместил на своем сайте провокационную информацию, необоснованно порочащую деловую репутацию нашей судоходной компании", — считают в пароходстве.

В компании признают, что в настоящий момент ОАО "Мурманское морское пароходство" находится в сложных экономических условиях, однако стремится сохранить рабочие места и выплачивает заработную плату. "Менеджмент компании прилагает все усилия, чтобы условия работы моряков находились на приемлемом уровне", — утверждают в ММП.

Сообщается, что руководство пароходства "усматривает негативный умысел, а также намерение дискредитировать российского судовладельца в глазах российской и международной общественности".

Как пояснил РИА Новости координатор Международной федерации транспортников (МФТ) в России Сергей Фишов, который сам отработал в мурманском пароходстве 18 лет, у российского профсоюза моряков "не может быть злого умысла". "Мы реально освещаем события, которые происходят с моряками. Мы заботимся о моряках, а не о коммерческой составляющей мурманского морского пароходства… Вся ответственность за то, что происходит в пароходстве, лежит на его собственнике", — сказал Фишов.

По данным российского профсоюза моряков, около семи судов пароходства испытывают трудности за границей. ОАО "Мурманское морское пароходство", несколько судов которого, по информации российского профсоюза моряков, находятся под арестом за границей, и в отношении которого СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты, заявляет, что испытывает финансовые трудности, однако опровергает то, что компания находится в стадии банкротства.