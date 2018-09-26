На историческом проходе в Парк Горького появится навес из растений

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Самый длинный в столице навес из вьющихся растений и лестничный марш появятся на территории исторического прохода в Парк Горького, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Завершились работы по устройству навеса из вьющихся растений – перголы, и лестничного марша на территории исторического прохода в Парк Горького. Проход расположился со стороны Ленинского проспекта", — сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что комплексное благоустройство пространства началось летом этого года с создания прогулочного бульвара с деревьями, кустарниками, многолетними цветами и травами.

"Пергола, которая проходит вдоль всего пешеходного маршрута, является одним из главных элементов обновляемой территории, ее украшением", — пояснил Бирюков.

Отмечается, что конструкции навеса изготавливались на заводе, а сборка проходила уже на месте. Чтобы смонтировать колонны, выполненные из круглых стальных труб, были построены специальные леса, использовалась специализированная техника: манипуляторы и краны. При этом пергола должна была быть похожа на парящую ленту: длина конструкции составляет почти сто метров, а высота 6,5 метров.

"Навес собирали из металлических реек, имеющих длину от одного до восьми метров. Они расположены на переменном расстоянии одна от другой. Жесткость сооружению придают полосы металла, соединяющие торцы реек по краям "ленты". В летнее время вьющиеся растения создадут тень по всей длине пути в Парк Горького", — подчеркнули в комплексе.

Для создания лестницы, которая спускается к Парку Горького, сделано бетонное основание площадью 700 квадратных метров. На самом лестничном марше устроено 36 гранитных ступеней, а для удобства пожилых отдыхающих оборудованы поручни. Кроме того, вдоль прохода к парку устроено пять цветников и 21 лавочка.

"Основные работы по благоустройству завершатся к октябрю, а поздней осенью на территории исторического прохода к Парку Горького высадят деревья. Новый вход в парк находится между НИТУ "МИСиС" и Городской клинической больницей № 1 имени Н.И. Пирогова. Общая протяженность прогулочного променада – 290 метров, площадь благоустройства – 1, 26 гектаров", — заключили в комплексе городского хозяйства.