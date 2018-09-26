На историческом проходе в Парк Горького появится навес из растений

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Самый длинный в столице навес из вьющихся растений и лестничный марш появятся на территории исторического прохода в Парк Горького, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Завершились работы по устройству навеса из вьющихся растений – перголы, и лестничного марша на территории исторического прохода в Парк Горького. Проход расположился со стороны Ленинского проспекта", — сказал Бирюков.
Заммэра добавил, что комплексное благоустройство пространства началось летом этого года с создания прогулочного бульвара с деревьями, кустарниками, многолетними цветами и травами.
"Пергола, которая проходит вдоль всего пешеходного маршрута, является одним из главных элементов обновляемой территории, ее украшением", — пояснил Бирюков.
Отмечается, что конструкции навеса изготавливались на заводе, а сборка проходила уже на месте. Чтобы смонтировать колонны, выполненные из круглых стальных труб, были построены специальные леса, использовалась специализированная техника: манипуляторы и краны. При этом пергола должна была быть похожа на парящую ленту: длина конструкции составляет почти сто метров, а высота 6,5 метров.
Для создания лестницы, которая спускается к Парку Горького, сделано бетонное основание площадью 700 квадратных метров. На самом лестничном марше устроено 36 гранитных ступеней, а для удобства пожилых отдыхающих оборудованы поручни. Кроме того, вдоль прохода к парку устроено пять цветников и 21 лавочка.
"Основные работы по благоустройству завершатся к октябрю, а поздней осенью на территории исторического прохода к Парку Горького высадят деревья. Новый вход в парк находится между НИТУ "МИСиС" и Городской клинической больницей № 1 имени Н.И. Пирогова. Общая протяженность прогулочного променада – 290 метров, площадь благоустройства – 1, 26 гектаров", — заключили в комплексе городского хозяйства.