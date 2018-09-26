Ученые передали МЧС технологию распознавания угроз через соцсети

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям получило технологию для распознавания угроз в социальных сетях, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

"Технология создана, сейчас идёт процесс её передачи и опытной эксплуатации в МЧС России. Ожидается, что она будет применяться в Национальном центре управления в кризисных ситуациях", – сказал Гарбук.

По его словам, созданная технология была направлена на выявление определённых угроз, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций: пожаров, затоплений, обрушений зданий.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.