Ученые предполагают, что леопард - "крестница" Сергея Иванова беременна

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Леопард — "крестница" специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, которая живет в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, может быть беременна, сообщил в интервью РИА Новости директор нацпарка Виктор Бардюк.

"Что касается "крестницы" Иванова Дуни, то там все хорошо. Она полна сил, бодра, охотится, ей 8 лет. Есть предположения, что она беременна, осенью эта информация может подтвердиться. От кого беременна – неизвестно, мы пока настолько в личную жизнь леопарда не проникли. Иногда фотоловушки фиксируют возможные свидания леопардов, но не в случае Дуни", — отметил собеседник.

Иванов является хранителем леопарда. Это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Также "опекунами" редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал и другие известные персоны.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это — потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.

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