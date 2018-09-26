В новой Москве могут построить следственный изолятор №8

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новый следственный изолятор может в ближайшие годы появиться в распоряжении столичного управления ФСИН, предполагается, что он будет построен на территории Троицкого и Новомосковского административного округа, сообщил РИА Новости начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.

"Мы добиваемся того, чтобы мы были в федеральной целевой программе по строительству нового изолятора №8. Программа рассчитана до 2025 года, и в этой программе мы еще один изолятор должны будем построить. Мы вели переговоры с соответствующими структурами в правительстве Москвы, там готовы рассматривать наши предложения по новой Москве", — сказал собеседник агентства.

Действующие на текущий момент изоляторы расположены на востоке Москвы (СИЗО №1 "Матросская тишина"), в центре города (СИЗО №2 "Бутырка"), на северо-западе, в районе Хорошево-Мневники (СИЗО №3), северо-востоке, в Медведково (СИЗО №4), рядом с метро "Водный стадион", на севере Москвы (СИЗО №5) и на юго-востоке — в Печатниках (СИЗО №6) и Капотне (СИЗО №7).