ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье разрабатывает план действий по сохранению дальневосточного леопарда, который позволит расширить национальную стратегию сохранения этого вида, сообщил в интервью РИА Новости директор учреждения Виктор Бардюк.

"Стратегия сохранения леопарда в России утверждена в 2013 году, но, как любая стратегия, она носит во многом рамочный характер, и конкретные действия для ее реализации и расширения должны быть расписаны в плане действий, чем мы сейчас и занимаемся. ФГБУ "Земля леопарда" разрабатывает перспективный план действий, который определит нашу работу по сохранению леопарда, мест его обитания на среднесрочную перспективу до 2024 года", — сказал собеседник.

По его словам, этот план должен быть увязан с национальным проектом "Экология" и с федеральными проектами в его составе — "Сохранение биоразнообразия" и "Чистая страна".

Бардюк отметил, что сейчас план верстают, после его согласуют со специалистами нацпарка, научным сообществом и экспертами.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это — потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.

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