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Общество

В Приморье могут создать резервную популяцию дальневосточного леопарда

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДальневосточный леопард. Архивное фотоДальневосточный леопард. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Специалисты рассматривают возможность создания в Приморье резервной популяции редкого дальневосточного леопарда, которая будет необходима, если что-то случится с основной, сообщил в интервью РИА Новости директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Новые котята дальневосточного леопарда попали на видео на Земле леопарда
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
Новые котята дальневосточного леопарда попали на видео на "Земле леопарда"
"Мы будем проводить работы по восстановлению исторического ареала обитания леопарда, будем обеспечивать миграцию хищников, создание экологических коридоров… Если будет невозможна полноценная миграция, например, через дорогу Хабаровск – Владивосток — это исключительный случай, — то будем работать над созданием резервной популяции. Это необходимо, пусть она будет даже изолированная. Если что-то случается с основной популяцией – обстоятельства могут быть разные, например, эпизоотия (одновременное распространение болезни среди большого числа животных – ред.), — то резервная популяция позволяет ее восстановить", — отметил Бардюк.

По его словам, пока эта идея — в проектной стадии, она требует широкого обсуждения с научным и экспертным сообществом.

Директор Дальневосточного филиала Центра Амурский тигр Сергей Арамилев
© Фото : из личного архива Сергея Арамилева
Сергей Арамилев: тигры в России всегда будут малочисленным видом
"Надо все взвесить, чтобы не было конфликтных ситуаций, чтобы там, где создавать популяцию леопарда, эти звери не оказывали негативного воздействия на местное население… Должна быть кормовая база, её нужно рассчитать… Сегодня рассматривается два центра резервной популяции — Лазовский и Уссурийский заповедники", — сказал собеседник.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это — потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

Редкий вид: новорожденные детеныши леопарда в крымском зоопарке
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЧерный леопард появился в крымском парке "Тайган" впервые.Котята пантеры и леопарда в крымском сафари-парке Тайган. 30 августа 2018
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Черный леопард появился в крымском парке "Тайган" впервые.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКотята чувствуют себя хорошо.Котенок леопарда в крымском сафари-парке Тайган
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Котята чувствуют себя хорошо.
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Старший кипер сафари-парка Леокадия Перевалова с новорожденными.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДальневосточные (амурские) леопарды встречаются очень редко.Котенок леопарда в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дальневосточные (амурские) леопарды встречаются очень редко.
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В мире их осталось около 40 особей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Тайган" — крупнейший питомник львов и других хищников.Котята пантеры и леопарда в крымском сафари-парке Тайган. 30 августа 2018
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"Тайган" — крупнейший питомник львов и других хищников.
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сафари-парк площадью более чем 30 гектаров расположен недалеко от озера Тайган.
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