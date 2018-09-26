В Приморье могут создать резервную популяцию дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Специалисты рассматривают возможность создания в Приморье резервной популяции редкого дальневосточного леопарда, которая будет необходима, если что-то случится с основной, сообщил в интервью РИА Новости директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"Мы будем проводить работы по восстановлению исторического ареала обитания леопарда, будем обеспечивать миграцию хищников, создание экологических коридоров… Если будет невозможна полноценная миграция, например, через дорогу Хабаровск – Владивосток — это исключительный случай, — то будем работать над созданием резервной популяции. Это необходимо, пусть она будет даже изолированная. Если что-то случается с основной популяцией – обстоятельства могут быть разные, например, эпизоотия (одновременное распространение болезни среди большого числа животных – ред.), — то резервная популяция позволяет ее восстановить", — отметил Бардюк.

По его словам, пока эта идея — в проектной стадии, она требует широкого обсуждения с научным и экспертным сообществом.

"Надо все взвесить, чтобы не было конфликтных ситуаций, чтобы там, где создавать популяцию леопарда, эти звери не оказывали негативного воздействия на местное население… Должна быть кормовая база, её нужно рассчитать… Сегодня рассматривается два центра резервной популяции — Лазовский и Уссурийский заповедники", — сказал собеседник.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это — потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.

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