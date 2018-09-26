Скорость движения на Киевском шоссе в Москве увеличится с новой разметкой

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новые полосы для автомобилей появятся на Киевском шоссе, благодаря чему увеличится скорость движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду.

"На двух участках магистрали — от Родниковой улицы до улицы Адмирала Корнилова и на съезде и выезде из города Московского — добавят по одной полосе для автомобилей. Переразметка позволит увеличить скорость движения транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по направлению в центр добавят еще одну полосу за счет сужения других рядов. Автомобилистам будет доступно пять рядов вместо четырех, при этом выделенная полоса для общественного транспорта сохранится. Разметку обновят также на съезде и выезде из города Московского: благодаря сужению единственной полосы здесь появится второй ряд для автомобилей по направлению в центр.

"Изменение организации дорожного движения на Киевском шоссе позволит увеличить скорость движения транспорта по этой магистрали. Безопасность дорожного движения из-за этих изменений не снизится", — рассказал глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Согласно сообщению, в Москве регулярно меняют организацию дорожного движения на самых загруженных дорогах. За последнее время разметку обновили на Варшавском, Каширском и Волоколамском шоссе.