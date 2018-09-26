В Приморье предложили отмечать День разгрома японцев у Хасана

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Депутаты Заксобрания Приморья направили в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает установление еще одного дня воинской славы – Дня разгрома японских захватчиков в районе озера Хасан 11 августа, сообщает краевой парламент.

"Законопроект предусматривает установление дня воинской славы – 11 августа – День разгрома японских захватчиков частями Первой отдельной Краснознаменной Армии в районе озера Хасан (1938 год). Как сообщил заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр Лось, соответствующее предложение думы Хасанского района комитет поддержал в июле текущего года. В соответствии с регламентом работы с ГД законопроект был направлен в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ и получил одобрение", — говорится в сообщении.

В августе этого года исполнилось 80 лет со дня разгрома японцев в районе озера Хасан. Серия столкновений между Японской императорской армией и Красной Армией возникла из-за притязаний со стороны Японии на территории у озера Хасан и реки Туманная. В первые дни августа японские войска вторглись на советскую территорию, натиск отразили 11 бойцов Посьетской погранзаставы. После части 32-й и 40-й дивизий при поддержке танков перешли в наступление, их действия поддерживали 250 самолетов. Обе стороны несли большие потери. Девятого августа 1938 года советские войска полностью очистили территорию от захватчиков, на следующий день стороны договорились прекратить огонь и восстановить статус-кво на границе СССР с Маньчжоу-го. Одиннадцатого августа военные действия у озера Хасан прекращены.

Указам президиума Верховного Совета СССР от 5 июня 1939 года "Об увековечивании памяти героев Хасана" 6 августа было определено праздником Первой отдельной Краснознаменной Армии как день генеральной атаки частей 1-й ОКА, взятие высоты Заозерной и очищение советской земли от японских захватчиков. В 1988 году во Владивостоке установлен памятник десяти героям-красноармейцам "Братская могила командира Красной Армии Миронова и красноармейцев, погибших на озере Хасан".