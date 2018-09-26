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Фургал усилит борьбу с браконьерством на Амуре

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© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкРыбалка на реке Амур. Архивное фотоРыбалка на реке Амур. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал считает необходимым разрешить всем местным жителям, живущим вдоль Амура, ловить рыбу для своих нужд, но браконьерство намерен жестко пресекать.

Сергей Фургал. Архивное фото
© Фото : ЛДПР
Фургал заявил, что счетная палата Хабаровского края проведет срочный аудит

В среду избирком Хабаровского края утвердил кандидата от ЛДПР Фургала победителем на выборах губернатора.

"Люди, которые проживают по Амуру, независимо от национальности, коренные — не коренные, но если они местные, то имеют право ловить рыбу. И мы сделаем все, чтобы они этим правом воспользовались. Но мы не допустим роста браконьерства, особенно на нерестилище. Здесь будем жестким образом пресекать", — заявил Фургал журналистам.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года жители нескольких районов края, которые ловят рыбу для собственного потребления, пожаловались на изменившиеся условия лова в этом году. Так, жителям Охотского района и района имени Полины Осипенко теперь запрещено ловить рыбу сетями. Жители других районов жаловались на сокращение длины сетей до 30 метров, что неудобно для рыбаков. В Хабаровском крае кроме промышленного развит любительский и спортивный лов, а также добыча рыбы представителями коренных малочисленных народов севера, для которых это важная составляющая традиционного уклада жизни.

Новые условия лова были введены после того, как в прошлом году промысловики перекрыли сетями Амурский лиман возле Николаевска-на-Амуре (полоса шириной 40 километров) и выловили весь косяк лососей, которые шли на нерест, было уничтожено целое поколение рыбы. Из-за этого рыба в достаточном количестве не дошла до рыбозаводов и нерестилищ. В связи с этим был принят ряд мер, в частности, установлены проходные дни — в эти дни рыбу ловить запрещалось, и она могла беспрепятственно проходить к местам нереста. В четырех районах вводился и полный запрет на вылов рыбы.

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