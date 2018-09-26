Фургал усилит борьбу с браконьерством на Амуре

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал считает необходимым разрешить всем местным жителям, живущим вдоль Амура, ловить рыбу для своих нужд, но браконьерство намерен жестко пресекать.

В среду избирком Хабаровского края утвердил кандидата от ЛДПР Фургала победителем на выборах губернатора.

"Люди, которые проживают по Амуру, независимо от национальности, коренные — не коренные, но если они местные, то имеют право ловить рыбу. И мы сделаем все, чтобы они этим правом воспользовались. Но мы не допустим роста браконьерства, особенно на нерестилище. Здесь будем жестким образом пресекать", — заявил Фургал журналистам.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года жители нескольких районов края, которые ловят рыбу для собственного потребления, пожаловались на изменившиеся условия лова в этом году. Так, жителям Охотского района и района имени Полины Осипенко теперь запрещено ловить рыбу сетями. Жители других районов жаловались на сокращение длины сетей до 30 метров, что неудобно для рыбаков. В Хабаровском крае кроме промышленного развит любительский и спортивный лов, а также добыча рыбы представителями коренных малочисленных народов севера, для которых это важная составляющая традиционного уклада жизни.

Новые условия лова были введены после того, как в прошлом году промысловики перекрыли сетями Амурский лиман возле Николаевска-на-Амуре (полоса шириной 40 километров) и выловили весь косяк лососей, которые шли на нерест, было уничтожено целое поколение рыбы. Из-за этого рыба в достаточном количестве не дошла до рыбозаводов и нерестилищ. В связи с этим был принят ряд мер, в частности, установлены проходные дни — в эти дни рыбу ловить запрещалось, и она могла беспрепятственно проходить к местам нереста. В четырех районах вводился и полный запрет на вылов рыбы.