ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Все предпосылки для создания российско-китайского трансграничного резервата для охраны амурских тигров и дальневосточных леопардов уже есть, межправительственное соглашение по этому вопросу могут подписать через два года, сообщил в интервью РИА Новости директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"Китай — это просто необходимое направление, потому что наши леопарды мигрируют в КНР в поисках новых мест… Китайская сторона создала на своей прилегающей части особо охраняемую природную территорию Ваньдашань. После КНР объединила три своих резервата в территорию "Парк тигра и леопарда" — это парк центрального подчинения. Они анонсировали его создание, и, судя по планам, там должны заложить достаточно серьёзные средства на меры по охране и восстановлению численности тигра и леопарда. То есть предпосылки для создания российско-китайского трансграничного резервата созданы", — отметил Бардюк.

По словам директора нацпарка, заключению соглашения должна предшествовать работа на уровне экспертов, далее на уровне межправительственных рабочих органов, рабочей группы, подкомиссии по охране окружающей среды.

"Мы рассчитываем, что эта работа займет примерно два года", — добавил Бардюк.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.