ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Все предпосылки для создания российско-китайского трансграничного резервата для охраны амурских тигров и дальневосточных леопардов уже есть, межправительственное соглашение по этому вопросу могут подписать через два года, сообщил в интервью РИА Новости директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"Китай — это просто необходимое направление, потому что наши леопарды мигрируют в КНР в поисках новых мест… Китайская сторона создала на своей прилегающей части особо охраняемую природную территорию Ваньдашань. После КНР объединила три своих резервата в территорию "Парк тигра и леопарда" — это парк центрального подчинения. Они анонсировали его создание, и, судя по планам, там должны заложить достаточно серьёзные средства на меры по охране и восстановлению численности тигра и леопарда. То есть предпосылки для создания российско-китайского трансграничного резервата созданы", — отметил Бардюк.
По словам директора нацпарка, заключению соглашения должна предшествовать работа на уровне экспертов, далее на уровне межправительственных рабочих органов, рабочей группы, подкомиссии по охране окружающей среды.
Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.