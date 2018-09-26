Приморский нацпарк заинтересован в обмене данными о леопардах с КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье заинтересован в обмене данными о редком дальневосточном леопарде с КНДР, куда могут мигрировать эти хищники, сообщил в интервью РИА Новости директор учреждения Виктор Бардюк.

Территория нацпарка граничит с КНДР. Одну из новых мониторинговых станций для наблюдения за леопардами создали в бассейне реки Туманная неподалеку от места, где встречаются границы России, Китая и КНДР. В 2013 году во время зимнего учёта здесь фиксировался след дальневосточного леопарда. Летом 2018 года сообщалось, что неподалеку от границы с КНДР зафиксировали четыре особи этой редкой кошки, два хищника замечены впервые.

"Конечно, заинтересован. Нацпарк граничит с Северной Кореей, и теоретически также возможны миграции леопарда через Туманган, через реку Туманную. Ловушки фиксировали хищника у границы, хотя водно-болотные угодья, которые там преобладают — это не совсем типичные места обитания леопарда, и тем не менее. Но сколько сейчас леопардов в Северной Корее, мы не знаем", — сказал Бардюк.

По его словам, данных от Северной Кореи о численности леопардов не поступало. "И, я думаю, наши соседи с юга и сами не знают, сколько у них этих хищников", — добавил собеседник агентства.

Бардюк рассказал, что сотрудничество по сохранению биоразнообразия ведётся в рамках проекта ООН по устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству в регионе Северо-Восточной Азии, куда входит и представитель Северной Кореи. "И тема исследования обитания тигра и леопарда в КНДР там затрагивалась. Но после этого обсуждения практических дел не было. Но, учитывая достаточно изолированную политику Северной Кореи, в качестве первого шага это уже само по себе неплохо", — заявил директор нацпарка.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположен в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.