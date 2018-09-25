Новое рязанское фармпроизводство будет выпускать препараты для всей страны

РЯЗАНЬ, 25 сен — РИА Новости. Новое фармацевтическое производство в Рязанской области позволит поставлять препараты на основе плазмы крови в медицинские учреждения РФ, заявил губернатор региона Николай Любимов на подписании специального инвестиционного контракта о создании в регионе промышленного производства полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека.

Церемония подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) по реализации инвестпроекта "Создание и освоение промышленного производства полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, в том числе не имеющих аналогов, производимых на территории РФ" прошла 25 сентября в Москве в Минпромторге РФ. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, генеральный директор ООО "Октафарма-Фармимэкс" Эндрю Дуглас Смит, президент АО "Фармимэкс" Александр Апазов, и. о. генерального директора ООО "Скопинфарм" Инга Нижарадзе, юрисконсульт компании "Октафарма" Корнелиус Маргерр.

Предприятие мощностью производства 600 тысяч литров в год будет размещаться в Скопинском районе Рязанской области. Инвестиционный проект реализуется с целью локализации в РФ производства полного цикла препаратов плазмы крови. Его стоимость составляет более 6 миллиардов рублей. По словам Николая Любимова, новое фармпроизводство важно не только для региона, но и для страны в целом.

"Новое фармацевтическое производство в Рязанской области будет рассчитано не только на потребности региона. Оно позволит поставлять препараты на основе плазмы крови в медицинские учреждения РФ. Кроме того, по планам инвестора объемов продукции будет достаточно для экспорта как минимум в страны ближнего зарубежья. Проект принесёт немало выгод региону: это большой объём инвестиций, более 250 новых рабочих мест, налоговые поступления в региональный бюджет. Важно, что это ещё и старт создания в области фармацевтического кластера", – сказал Любимов.

Губернатор поблагодарил минпромторг и инвесторов за большую работу по подготовке и согласованию инвестпроекта.

По словам Корнелиуса Маргерра, компания успешно работает на российском рынке с 1995 года и является надежным поставщиком качественных препаратов преимущественно для лечения больных гемофилией.

"Для дальнейшего углубления сложившихся отношений и поддержания стратегии Фарма-2030 "Октафарма" готова вложить крупные инвестиции в российскую производственную площадку. Сложившаяся мировая геополитическая обстановка не препятствует нашему решению. С нашими партнерами у нас давние деловые отношения. В течение следующих 6-8 лет мы совместно инвестируем более 6 миллиардов рублей в строительство завода в Скопине. Это предприятие со временем приведет к желаемой стратегической цели Российской Федерации – снижению зависимости от импорта фармацевтических препаратов на основе плазмы", — сказал Маргерр.

Президент АО "Фармимэкс" Александр Апазов отметил, что проект несет большие инновации для российского здравоохранения.

"Мы получим не только самые современные препараты крови, но и все новые разработки компании "Октафарма", а также возможность осуществлять их производство в РФ. Кроме того, будет создана сеть плазма-центров, которые поднимут на другой, более высокий уровень технологии системы заготовки крови", — сказал Апазов.

Другие новости региона читайте здесь >>