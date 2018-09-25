Кузнецова предложила создавать рабочие места для подростков на лето

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Предлагается создать каталог "детских профессий" и дополнительные рабочие места для подростков во время летних каникул, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью "Российской газете", которое выйдет в печать в среду.

"Я предлагаю создать каталог "детских" профессий. Возможно, даже специально организовывать дополнительные рабочие места для несовершеннолетних на время каникул", — заявила Кузнецова, слова которой приводит "РГ"

Детский омбудсмен отметила, что подростку отыскать работу очень непросто, поскольку "нужно найти такую деятельность, чтобы не создавать рисков для его здоровья", а наниматель должен обеспечить несовершеннолетнего особыми условиями труда.

"В Липецке договаривались с работодателями и отправляли к ним подростков… Правда, не все подростки показали себя хорошими работниками, что не очень понравилось их нанимателям. Но если заранее организовать для ребят небольшие подготовительные курсы, мотивировать их на работу, эту проблему можно решить", — подчеркнула уполномоченный.