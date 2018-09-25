Пензенский губернатор поручил системно работать с предпенсионерами

ПЕНЗА, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подчиненным системно организовать работу по переобучению людей предпенсионного возраста, сообщило областное правительство.

"Вы должны работать напрямую с предприятиями, тесно взаимодействовать с кадровыми службами – адресно, по конкретным людям из числа работников предпенсионного возраста, которым в ближайшее время может потребоваться переобучение", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

По его словам, к моменту, когда может возникнуть проблема с трудоустройством людей предпенсионного возраста, надо заранее спланировать их переподготовку, сформировать перечень вакансий и создать новые рабочие места. Губернатор заявил, что к решению этого вопроса нужно подойти продуманно и системно, учитывая потребность в специалистах на пензенских предприятиях, активнее работая с их руководителями над повышением уровня зарплаты на предлагаемых вакантных местах для людей предпенсионного возраста.

Власти региона отметили, что сейчас прогнозируется потребность в профессиональном обучении и переподготовке граждан предпенсионного возраста, а на 2019 год уже определен ряд предприятий и перечень профессий для переподготовки.

"В частности, "Нижнеломовский ЭМЗ" планирует обучение электромонтеров по обслуживанию оборудования, "Нижнеломовский хлебокомбинат", "Нижнеломовский ЛB3" и "Спичечная фабрика "Победа" — операторов котельной и продавцов, "Цинн Ян" в Шемышейском районе — овощеводов, "Агро58" — птицеводов и мастеров цеха по откорму индейки. Опыт организации профессионального обучения граждан старшего возраста в регионе имеется", — говорится в сообщении.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.