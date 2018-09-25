Пензенский губернатор поручил системно работать с предпенсионерами

ПЕНЗА, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подчиненным системно организовать работу по переобучению людей предпенсионного возраста, сообщило областное правительство.
По его словам, к моменту, когда может возникнуть проблема с трудоустройством людей предпенсионного возраста, надо заранее спланировать их переподготовку, сформировать перечень вакансий и создать новые рабочие места. Губернатор заявил, что к решению этого вопроса нужно подойти продуманно и системно, учитывая потребность в специалистах на пензенских предприятиях, активнее работая с их руководителями над повышением уровня зарплаты на предлагаемых вакантных местах для людей предпенсионного возраста.
Власти региона отметили, что сейчас прогнозируется потребность в профессиональном обучении и переподготовке граждан предпенсионного возраста, а на 2019 год уже определен ряд предприятий и перечень профессий для переподготовки.
"В частности, "Нижнеломовский ЭМЗ" планирует обучение электромонтеров по обслуживанию оборудования, "Нижнеломовский хлебокомбинат", "Нижнеломовский ЛB3" и "Спичечная фабрика "Победа" — операторов котельной и продавцов, "Цинн Ян" в Шемышейском районе — овощеводов, "Агро58" — птицеводов и мастеров цеха по откорму индейки. Опыт организации профессионального обучения граждан старшего возраста в регионе имеется", — говорится в сообщении.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.