МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Борис Громов награжден орденом "За заслуги перед отечеством" I степени, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного во вторник на портале правовой информации.

В документе говорится, что Громов удостоен госнаграды за "значительный вклад в развитие ветеранского движения,… многолетнюю активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи".

Основные направления деятельности созданной в 1997 году всероссийской ветеранской организации "Боевое братство" — защита прав и законных интересов ветеранов и инвалидов войн и локальных конфликтов, их семей, вдов и сирот.

В настоящее время организация объединяет более 90 тысяч человек, отделения созданы в 85 субъектах РФ и городе Байконур (Казахстан) действует 951 местное и 623 первичных отделения.