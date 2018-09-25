Россияне назвали самых успешных топ-менеджеров в стране

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россияне считают наиболее успешными топ-менеджерами РФ председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, президента Сбербанка Германа Грефа и главу "Роснефти" Игоря Сечина, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной релизу рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".

Наиболее успешными из российских топ-менеджеров россияне считают Миллера (10%), Грефа (6%), Сечина (5%), главу "Лукойла" Вагита Алекперова и крупнейшего бенефициара USM Holdings Алишера Усманова (по 2%), Около 68% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. По словам Федорова, всероссийский опрос прошел "совсем недавно", в нем приняли участие 1600 респондентов.

Само понятие топ-менеджера, согласно опросу, довольно широко известно. "Только 6% опрошенных сказали, что вообще ни сном, ни духом, что это такое. Оставшаяся часть разбилась на две группы: 41% не только слышали это слово, но и представляют, кто такой топ-менеджер, 53% слышали это слово. Так что, есть еще к чему стремиться", — сказал он.

В ходе опроса у россиян также спросили про главные качества успешных топ-менеджеров. На первом месте, по мнению россиян, находятся грамотность, образованность, компетентность. Помимо этого топ-менеджеры должны обладать такими качествами, как коммуникабельность, порядочность, лидерские навыки и целеустремленность, а также ответственность.

Стать топ-менеджером, по мнению россиян, можно с помощью "дружеских связей" (33%), благодаря заслугам и успешному опыту управления (28%), родственникам (20%), за деньги (7%) или по достижении определенного возраста (1%).

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 19 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях по мнению самих представителей профессионального сообщества. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером, а АЭИ "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" – стратегическим партнером рейтинга.