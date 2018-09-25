МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Мосгордумы как можно быстрее принять законопроект о сохранении льгот для москвичей предпенсионного возраста.

"Прошу вас как можно быстрее принять закон, чтобы люди понимали, что такие гарантии есть, чтобы москвичи чувствовали, что есть дополнительная защита в Москве от города", — сказал Собянин в ходе встречи с депутатами Мосгордумы — членами фракции "Единая Россия" и депутатской группы "Моя Москва" во вторник.

Мэр напомнил, что законопроектом предусмотрены льготы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет — бесплатный проезд на общественном транспорте, путевки в санатории, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, законопроект сохраняет льготы для ветеранов труда и военной службы.

Собянин подчеркнул, что город должен позаботиться о социальной поддержке москвичей старше 50 лет: о дополнительных мерах медицинского обслуживания, бесплатной диспансеризации, трудоустройстве, переобучении и повышении квалификации.

"Невозможно все предусмотреть в рамках формальных мероприятий, поэтому необходимо выделить дополнительные деньги для адресной поддержки, сделать ее более гибкой, более доступной, чтобы люди могли в любой момент при необходимости обращаться в наши центры социальной защиты и видеть там адекватную реакцию", — подчеркнул столичный градоначальник.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.