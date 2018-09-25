Путин объявил благодарность основному владельцу АФК Евтушенкову

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность основному владельцу и председателю совета директоров АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Соответствующее распоряжение во вторник опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу… объявить благодарность президента Российской Федерации Евтушенкову Владимиру Петровичу — председателю совета директоров публичного акционерного общества "Акционерная финансовая корпорация "Система", — говорится в документе.

Один из богатейших людей России, Владимир Евтушенков родился 25 сентября 1948 года. В 1993 году он вместе с группой единомышленников создал АФК "Система".

Инвестиционный холдинг владеет активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. Евтушенков владеет 61,7% акций АФК. В виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8% акций.