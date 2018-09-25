Активист Pussy Riot Верзилов сообщил об улучшении самочувствия

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Активист арт-группы "Война" и Pussy Riot Петр Верзилов сообщил, что уже третий день находится "в относительном сознании".

"Всем огромный привет, котятки — очень-очень много написали добрых слов, спассссибаа! Только 3-й день в относительном сознании — а перед тем 12 дней как в черной дыре", — написал Верзилов в Twitter.

Ранее подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он был госпитализирован. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления.

Она рассказала, что активист пришел в сознание, однако по-прежнему остается в реанимации. Кроме того, результаты его анализов планировали "показать немецкому специалисту".