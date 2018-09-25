Голикова не исключила корректировки нацпроекта "Образование"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила корректировки в будущем качественных и финансовых показателей нацпроекта "Образование", это также может коснуться и остальных нацпроектов.

"По результатам первого года… мы посмотрим, как эта ситуация будет развиваться дальше, и я не исключаю, что можем выйти и с корректировкой и качественных, и финансовых показателей того нацпроекта, который у нас будет запускаться с 1 января 2019 года", — сказала Голикова журналистам во вторник.

Она отметила, что финансовое обеспечение нацпроекта "Образование" в основном планируется из федерального бюджета, тогда как вклад регионов составляет от 1% до 5 %. Вице-премьер также добавила, что "правительство в рамках бюджета пошло на беспрецедентное решение", и "это касается всех 12 нацпроектов, которые вытекают из майского указа президента".

"Они (регионы) должны обеспечить благоприятные условия для того, чтобы все это развивалось. Они, как администраторы этих денег, должны обеспечить качественное и своевременное исполнение того, что на себя берут", — сказала Голикова.

"Договорились, что в рамках мониторинга ежегодного мы будем корректировать и показатели качественные, и показатели финансовые", — добавила она.