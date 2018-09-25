Комитет ГД поддержал проект Яровой о защите детей от колумбайн-сообществ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ, внесенный вице-спикером ГД Ириной Яровой.

Ранее Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную для их жизни деятельность. Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, по предложению Роскомнадзора, законопроект сокращает сроки для принятия мер с трех суток до 24 часов.

Во вторник на заседании комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении.

"Здесь надо сказать, что и правительство поддержало данный законопроект", — отметил глава думского комитета Леонид Левин.