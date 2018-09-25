Москвичи победили в 14 из 26 компетенциях чемпионата "Навыки мудрых"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москвичи победили в 14 из 26 компетенциях дебютного чемпионата "Навыки мудрых" по стандартам WorldSkills, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на руководителя аппарата мэра и правительства столицы Наталью Сергунину.

"Национальный чемпионат "Навыки мудрых" собрал более 130 конкурсантов из разных регионов России. В условиях довольно жесткой конкуренции участники из Москвы одержали победу в 14 из 26 номинаций, что вновь подтверждает высочайшую квалификацию московских специалистов. Об этом свидетельствуют и данные авторитетного рейтинга Financial Times. По развитию человеческого капитала столица заняла в нем второе место, опередив Париж, Вену и Берлин", — сказала Сергунина.

Так, представители столицы стали лучшими в администрировании отеля, геодезии, графическом дизайне, изготовлении прототипов, программных решениях для бизнеса, кондитерском деле, лабораторном химическом анализе, малярных и декоративных работах, поварском деле, ресторанном сервисе, столярном деле, технологиях композитов, технологиях моды, промышленном дизайне. Всего участники из Москвы завоевали 41 медаль: 15 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых.

При этом чемпионат посетили более 20 тысяч человек, почетными гостями стали Герои труда Российской Федерации. Желающим также предлагалось поучаствовать в мастер-классах по 45 образовательным направлениям, в ходе которых люди старшего возраста могли освоить актуальные на современном рынке труда навыки.

Чемпионат проходил в столице 22-23 сентября.