Глава Минкавказа пригласил послов осмотреть подвалы министерства

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на встрече с послами в Москве пригласил их осмотреть "знаменитые подвалы" здания министерства, а также научиться кататься на горных лыжах на курортах Северного Кавказа.

Во вторник в Москве прошла встреча Чеботарева с главами дипломатических представительств иностранных государств. Послам почти четырех десятков европейских, ближневосточных и азиатских государств презентовали инвестиционный и экономический потенциал Северо-Кавказского федерального округа.

Свою презентацию Чеботарев начал рассказом о самом здании министерства – оно было построено еще в начале 20-го века как доходный дом Удельного ведомства. Ведомство, в свою очередь, было крупнейшим производителем качественных вин в дореволюционной России. В здании были рабочие, жилые и хозяйственные помещения.

"Но самое главное — это то, что было под землей построено, потому что там были построены и сейчас находятся знаменитые Голицынские подвалы (в честь князя Льва Голицына, производителя вин — ред.). Это подвалы для хранения вина, общая площадь — 3 тысячи квадратных метров. Это на самом деле произведение искусства, потому что эти подвалы сделаны очень красиво, высокие створчатые потолки из красного кирпича. Сегодня в этих подвалах, которые охраняются государством, как и само здание, снимаются фильмы", — заинтриговал дипломатов министр.

По словам Чеботарева, в некоторых фильмах подвалы изображали средневековый замок, в других — тюрьмы, "в зависимости от ситуации". "Если у нас с вами будет возможность и время, то давайте еще встретимся. Эти подвалы стоят того, чтобы их посмотреть", — предложил министр.

В кулуарах встречи сотрудники министерства пояснили журналистам, что сейчас в подвалах идет ремонт, пока что они закрыты для экскурсий.

В конце презентации о Северном Кавказе в своем заключительном слове Чеботарев отметил, что этот регион, помимо отдыха на горнолыжных курортах, будет интересен любому туристу своей уникальной культурой, кухней.

"Поэтому приглашаю вас приезжать на Северный Кавказ, и вы получите огромное удовольствие. А кто не умеет кататься на лыжах — научим", — пообещал министр. Дипломатический корпус ответил аплодисментами.