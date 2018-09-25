Голикова пообещала подумать об ограничении использования гаджетов в школах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что вопрос об ограничении использования школьниками смартфонов в школах нужно обдумать, поскольку не каждое учебное заведение сможет взять на себя ответственность собирать их у детей перед началом занятий.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании заявила, что смартфоны в школах ни к чему, многие образовательные учреждения уже отказываются от мобильных телефонов, и ведомство будет это поощрять.

"Когда речь идёт о родителе, ему спокойнее, когда его ребёнок в доступности. Когда речь идёт об учебном процессе, конечно, это мешает", — заявила Голикова.

Она подчеркнула, что нужно вводить систему контроля за телефонами, но не жестко-запретительную, поскольку "в современном мире родитель никогда не отпустит своего ребёнка".

"Как это организовать — надо подумать, потому что ведь и не каждая школа, и не каждый директор, администрация школы возьмёт на себя ответственность собрать эти гаджеты. Тема сложная, она не должна звучать как однозначно запретительная, но надо подумать, как это организовать, чтобы ребёнок в школе учился, а не играл", — добавила Голикова.