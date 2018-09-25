Sputnik рассказал о диалоге России и Греции в Госдуме

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Сергей Кочетков, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова на открытии выставки , посвященной 25-летию сотрудничества между Россией и Грецией

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Сергей Кочетков, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова на открытии выставки , посвященной 25-летию сотрудничества между Россией и Грецией

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Выставка об истории дружественных отношений между Россией и Грецией, открылась в здании Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Экспозиция "Путь из прошлого — история, обращенная в будущее" приурочена к 190-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Выставка организована Комитетом Госдумы по международным делам и международным проектом Sputnik (в составе МИА "Россия сегодня"). На ней представлено около полусотни кадров из архивов медиагруппы — как официальная хроника, запечатлевшая эпизоды государственных визитов и встреч политиков, так и фото деятелей культуры и соревнований с участием российских и греческих спортсменов.

Экспозиция также включает элементы дополненной реальности: фотографии, отмеченные значком AR, содержат виртуальный слой с дополнительными снимками, видеороликами и текстами. Для их просмотра необходимо скачать приложение РИА.Lab в Apple Store или Google Play и запустить его на телефоне. Информация, размещенная в AR, останется доступной пользователям и после завершения работы выставки.

Экспозиция будет развернута в здании Госдумы по 28 сентября. Ранее, в июне-июле 2018 года, она с успехом прошла в Парламенте Греции в Афинах.

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