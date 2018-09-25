МОСКВА 25 сен – РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее, чем за один день.

Закон обязывает организаторов публичных мероприятий в случае отказа от его проведения не позднее чем за один день до дня его проведения принять меры по информированию граждан и уведомить в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении.

Законопроект внесен депутатами Госдумы от фракции "Единая Россия" Аленой Аршиновой, Дмитрием Вяткиным и Александром Грибовым в мае этого года.

Авторы инициативы отмечают, что за последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, выражающееся в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится. Изменения вносятся в ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".