Крым готов принять на оздоровление детей из Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Крым готов оказать помощь в вопросах оздоровления детей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и реабилитации тех, кто получил ранения в результате военных действий, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов во вторник провел встречу с заместителем председателя Совета министров ДНР Владимиром Антоновым и исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ ДНР Сергеем Наумцом.

"У наших республик одна история, мы вместе прошли тяжелый путь, однако ДНР и ЛНР достался более сложный отрезок. Мы всегда готовы поддержать наших друзей. В том числе власти Республики Крым готовы оказать помощь в вопросах оздоровления детей и реабилитации тех, кто получил ранения в результате военных действий", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма также отметил, что желает успехов народу ДНР и ЛНР, которые вместе сражаются "за правое дело".

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