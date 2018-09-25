ПФР планирует упростить получение льгот гражданами предпенсионного возраста

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Пенсионном фонде России (ПФР) планируют наладить электронное взаимодействие на основании соглашений с работодателями, чтобы предоставлять гражданам предпенсионного возраста льготу в виде дополнительно оплачиваемых дней на диспансеризацию, заявил глава фонда Антон Дроздов.

"Мы планируем наладить электронное взаимодействие на основании соглашений с работодателями, чтобы предоставлять гражданам предпенсионного возраста льготу в виде дополнительно оплачиваемых дней на диспансеризацию. В настоящее время у нас действует порядка 700 тысяч соглашений с крупнейшими работодателями об электронном взаимодействии для назначения пенсий. Полагаю, что этот опыт может быть использован и в организации работы с "предпенсионерами", — сказал РИА Новости Дроздов.

По его словам, после 1 января, когда программа заработает в полной мере, для граждан отпадет необходимость собирать дополнительные справки, подтверждающие право на приобретенные льготы: достаточно будет просто подать заявление в ФНС, где на тот момент уже будут храниться сведения от Пенсионного фонда, переданные через СМЭВ.

"При этом при желании любой работник сможет подтвердить свой статус "предпенсионера" и получить все необходимые сведения в МФЦ, клиентской службе ПФР, а также в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг", — подчеркнул глава фонда.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.