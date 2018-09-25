Челябинское правительство внесло поправки в законы о льготах пожилым

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Правительство Челябинской области внесло в законодательное собрание поправки в законы, согласно которым сохраняются региональные льготы для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"По инициативе губернатора региона Бориса Дубровского правительство Челябинской области на этой неделе предложило на утверждение областного законодательного собрания изменения в ряд региональных законов, направленные на улучшение социальной поддержки людей старшего поколения", — говорится в сообщении.

Поправками предлагается установить, что региональные льготы будут предоставляться с 60 лет мужчинам и с 55 лет женщинам и не будут привязаны к параметрам пенсионного возраста, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, речь идет о ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда, ветеранам военной службы, 70-процентной скидке на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, 50-процентной скидке на проезд на общественном транспорте для садоводов, единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов достиг возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а второй является ветераном Великой Отечественной войны.

"Поправки необходимо принять, чтобы гарантировать уровень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и для обеспечения мер социальной поддержки у нас есть возможности", – цитирует пресс-служба слова Дубровского.

Ожидается, что поправки будут рассмотрены депутатами заксобрания на заседании 27 сентября, добавляется в сообщении.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок. Рассмотрение проекта во втором чтении запланировано на 26 сентября.